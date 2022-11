Kolejny kraj skutecznie odcina się od Rosji. Bułgaria ma już skroplony gaz z Norwegii

To kolejny ważny krok w dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego dla Bułgarii, która od kwietnia całkowicie zrezygnowała z rosyjskiego surowca. Teraz oprócz gazu azerskiego do Bułgarii trafia też paliwo z innych źródeł, co pozwoliło Sofii na obniżenie cen gazu o 47 proc. w listopadzie. Według prognoz, ogrzewanie i ciepła woda nie podrożeją w sezonie grzewczym.