Kolejny kraj stanie się częścią strefy Schengen. Dwa muszą jeszcze poczekać

"Ostatni krok uczyniony! Decyzja Rady przyjęta – teraz formalnie potwierdzono, że Chorwacja przystąpi do strefy Schengen z dniem 1 stycznia 2023 r. " – przekazało na Twitterze Stałe Przedstawicielstwo Chorwacji przy Unii Europejskiej.

Rumunia i Bułgaria muszą poczekać

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson poinformowała też, państwa UE jednocześnie odmówiły Rumunii i Bułgarii dostępu do strefy Schengen. Państwa te jednak już należą do Wspólnoty – oba państwa dołączyły od 1 stycznia 2007 r.