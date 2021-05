Kolonie bez dyskotek i odwiedzin rodziców. Będą za to dużo droższe

Na jedno dziecko muszą przypadać co najmniej cztery metry kwadratowe - przypomina "Rzeczpospolita". Taka sama powierzchnia musi być przeznaczona dla uczestników zajęć zorganizowanych w zamkniętym pomieszczeniu.

To oczywiście związane jest z wytycznymi, do których muszą się dostosować w tym roku organizatorzy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia.