Komunikacyjna zapaść. Pojechałem do "serca Mazur". "Trzeba kombinować"

To, co zniknęło, bardzo rzadko wraca. Choć każdy kolejny rząd obiecuje zmianę trendu, niestety połączenia łatwiej zlikwidować, niż je przywrócić.

Kolej uciekła z Mazur

Do 2009 r. można było dojechać z Olsztyna do Mrągowa i Mikołajek bezpośrednim połączeniem kolejowym. Pociąg po drodze zatrzymywał się m.in. w Czerwonce i Sorkwitach. W tej chwili jedyną opcją dojazdu są busy należące do prywatnego biznesu.

Na spotkanie o wykluczeniu komunikacyjnym tylko taksówką

Przed remontem części kolejowej Olsztyn Główny był zintegrowanym dworcem kolejowym i autobusowym. W tej chwili podróżni czekający na połączenia nie mają dostępu do budynku. W razie niepogody można się co najwyżej schować przed deszczem pod zadaszeniem. Do tego zero toalet czy kas. Olsztyński dworzec autobusowy wygląda jak zapuszczony duży przystanek.