Koncerny paliwowe "zarabiają więcej od Boga". Czas na windfall tax

Od 27 lutego 2022 do dnia dzisiejszego cena baryłki ropy spadła o 27 procent a paliwo głównie w Europie podrożało 100 procent i ciągle drożeje mimo spadku ceny ropy !!!!!!! ZŁODZIEJE !!!!!!! jedynie w Polsce od miesiąca tanieje i utrzymuje się na stałym poziomie !!!!!!!!! Ale to i tak mało w porównaniu ze spadkiem ceny ropy na Świecie !!!!!!! LUDZIE sami nakręcacie DYGNITARZY żeby wam ceny podnosili !!!!! Żyjcie oszczędnie i kupujcie tylko tyle ile musicie przez 2 miesiące to zobaczycie WYNIKI !!!!!!