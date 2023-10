Konfederacja chce rozliczyć PiS. Bosak: trzeba pokazać, jak wyprowadzali pieniądze

- Niedzielskiego (były minister zdrowia - przyp. red.) trzeba rozliczyć przede wszystkim przez ukaranie za bezprawne jego działania i na to są paragrafy, to znaczy niedopełnienie uprawnień i przekroczenie kompetencji - powiedział lider Konfederacji Krzysztof Bosak w poranku powyborczym Wirtualnej Polski.

Bosak: mogło dochodzić do korupcji

- Mnóstwo pieniędzy i na Ukrainę i na COVID-19 poszło w skrajnie nietransparentny sposób przez obsadzoną Agencję Rezerw Strategiczny. Zachęcam, żeby się przyglądać czy nowa większość zechce upublicznić to, co się tam działo, bo ludzi Morawieckiego trzeba odsunąć od Agencji Rezerw Strategicznych. Trzeba po pierwsze pokazać Polakom ile pieniędzy i na co poszło, po drugie sprawdzić, czy były podstawiane firmy, które robiły za pośredników, to znaczy, że same czegoś nie produkowały, ale sprzedawały troszeczkę drożej, niż ten od kogo kupowały. To klasyczna metoda wyprowadzania pieniędzy z sektora państwowego - mówił w programie WP Krzysztof Bosak.