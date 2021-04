Konferencja premiera. Hotelarze: Otwarcie daleko niewystarczające, niesprawiedliwe

Otwarcie hoteli to dla Marka Łuczyńskiego dowód na skuteczność presji Polskiej Izby Hotelarzy (PIH). - Akcja "otwieramy na majówkę" pokazała, że trzeba przyspieszyć otwarcie hoteli. Pewnie obawiano się, że masowo hotele będą się przebranżawiały w placówki zdrowotne, dlatego podjęto tę decyzję. To jednak połowiczny sukces, bo hotele będą działały w 50 proc. obłożeniu - mówi money.pl Łuczyński.

Krytykuje jednak zamknięcie restauracji, stref wellness, SPA i basenów. - Zatem to tragiczna wiadomość dla hoteli pobytowych, które przyciągają swoich gości właśnie tymi atrakcjami. Nie wyobrażam sobie, by jakikolwiek klient wybrał teraz nocleg w obiekcie, który budował swoją ofertę na wyposażeniu tego typu - komentuje prezes PIH.

Hotelarze chcą mieć swój bon

- Liczymy również na dofinansowanie od NFZ do pakietów dla ozdrowieńców covidowych. Hotelarze chcą pomóc rządowi w walce ze skutkami pandemii. Hotele mogą i powinny być miejscem prewencji w systemie ochrony zdrowia publicznego. Jesteśmy na to gotowi - zapowiada Marek Łuczyński.

A co z czerwcowym długim weekendem? Wtedy wykorzystując dzień wolny w Boże Ciało (3 czerwca), można sobie zorganizować krótkie wakacje. Dla hoteli jest to znakomita okazja do tego, by nadrobić straty. - Liczymy, że od czerwca hotele będą już otwarte bez restrykcji. Oczywiście z uwzględnieniem wszystkich norm sanitarnych, a na to jesteśmy przygotowani - podsumowuje prezes PIH.