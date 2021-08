Koniec kryzysu. PKB Polski na dużym plusie

Obywatel RP. 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Skonczylem lata temu Ekonomie i z jak czytam to wszystko to mnie mdli . Euforia ze wzrostu PKB . Panstwo stanowia obywatele a nie wskazniki . Co oni maja z tego ze miliardowe koncerny zarabiaja coraz wiecej i wiecej i ladnie to wyglada w tabelkach. Narod placi wiecej za media , zywnosc , paliwo itd , inflacja szalej , ale tak ogolnie to jest super . Jak wam braknie do pierwszego to sie nie przejmujcie . Wzane ze PKB jest Ok.