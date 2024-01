Koniec z fajerwerkami? Posłowie biorą się za branżę

Zakaz używania fajerwerków?

Nowy pomysł zabrania się za fajerwerki zakłada, że ich używanie byłoby zakazane. Byłaby jednak furtka w przepisach. Zgodę na ich odpalenie mogłaby wydać rada gminy, a więc to do samorządów należałby ostatni głos w tej sprawie.

Wcześniejszy projekt zakładał, że osoby fizyczne nie będą mogły używać wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F2 i F3. Zaliczają się do nich m.in. petardy, rzymskie ognie, baterie, rakiety itd. "PB" szacuje, że to nawet 95 proc. produktów pirotechnicznych kupowanych przez klientów indywidualnych w Polsce.

Cios w branżę pirotechniczną

Dziennik zauważa też, że w polskim sektorze pirotechnicznym działa ok. 750 wyspecjalizowanych firm. Wartość całej branży to ok. 600 mln zł. Gazeta powołuje się też na badania KPMG, z których wynika, że Polacy co roku przed sylwestrem wydają ok. 500 mln zł na fajerwerki. Ponadto kupują je też na imprezy okolicznościowe (np. wesela). Z kolei eksport polskich przedsiębiorstw z tej gałęzi wynosi ok. 60 mln zł.