Koniec z wyrzucaniem niesprzedanego jedzenia. Nowe obowiązki przedsiębiorców już od 1 marca

Przepisy, które zobowiązują właścicieli sklepów i restauracji do oddawania jedzenia organizacjom dobroczynnym, od pewnego czasu z powodzeniem obowiązują np. we Francji. Również polski ustawodawca uznał, że niedopuszczalne jest wyrzucanie niesprzedanego jedzenia, które przecież z powodzeniem może zostać oddane potrzebującym. I tak właśnie będzie od marca - i to pod groźbą kary finansowej.

W pierwszej kolejności muszą podporządkować się właściciele największych obiektów (sklepów lub hurtowni) o powierzchni sprzedaży powyżej 400 metrów kwadratowych (w których przychód ze sprzedawanej żywności stanowi co najmniej 50 proc. sprzedaży wszystkich towarów). W praktyce oznacza to, że na pierwszy ogień idą największe sklepy. To one rozpoczną stosowanie przepisów.