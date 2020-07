Konopie to znacznie więcej niż używka. Mają szerokie zastosowanie, ale przepisy ograniczają rolników

Statystycznemu Polakowi konopie kojarzą się tylko z jednym: narkotykami. A to błąd, bo już wieki temu konopie wykorzystywane była na przykład w kuchni. Tradycyjna zupa śląska, siemieniatka, to nic innego jak zupa z konopi. Konopie polubili też producenci kosmetyków. W drogeriach znajdziemy całe linie kosmetyków oparte właśnie o "kojące moce konopi". Takie kremy czy żele wypuszczają na rynek zarówno mali producenci, jak i koncerny kosmetyczne.

"Polityka Insight" przygotowała raport, którego najważniejsze fragmenty opisuje PAP. Eksperci Wypunktowali w nim, co najbardziej ogranicza zwiększanie areału konopi w naszym kraju. I tak, obszar zasiewów zgłoszonych przez gospodarstwa rolne do dopłat bezpośrednich przekroczył w 2019 roku 3 tys. hektarów, co oznacza wzrost o 78 proc. w ujęciu rocznym, ale jest to nadal uprawa marginalna.