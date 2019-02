Konwencja PIS. Emerytka zaskoczyła. Ze sceny zaapelowała o tańszy lek

Jak dodała prowadzi z Ministerstwem Zdrowia dyskusję na ten temat, ale nie przynosi ona wyników. - Chodzi o lek Prolia. Dla kobiet kosztuje do 30 zł. Dla mężczyzn 900 zł. Przy emeryturze rzędu 2000 zł to jest to nieosiągalne. Mam nadzieję, że będzie to pozytywnie załatwione - powiedziała Pani Marianna.