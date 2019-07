Konwencja PiS. Jadwiga Emilewicz chce więcej instytucji centralnych poza Warszawą

Od piątku do niedzieli w Katowicach odbywała się konwencja programowa PiS. Ostatniego dnia miał miejsce panel pod tytułem "Miasto Plus". Jednym z dyskutowanych pomysłów była decentralizacja instytucji administracji publicznej.

- W kolejnej kadencji jesteśmy gotowi więcej instytucji centralnych przenieść do byłych miast wojewódzkich - zadeklarowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana przez PAP.

To jeden z punktów oferty rozwojowej dla polskich miast nazwanej "Miasto Plus". Za ideą stoi zespół polityków i ekspertów Porozumienia Jarosława Gowina. To projekt dla największych miast metropolitalnych, miast wojewódzkich, ale również dla dużej grupy miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, czyli byłych miast wojewódzkich.