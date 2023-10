Konwencja PiS. Kaczyński wskazał "cel tysiąclecia"

- Celem tysiąclecia jest dorównanie bogatym państwom Zachodniej Europy. I to nie kiedyś, za 50 czy 100 lat, ale w ciągu 10 lub kilkunastu lat, gdy chodzi o Niemcy. To jest dzisiaj nasz cel, cel możliwy do zrealizowania, ale on w najwyższym stopniu nie odpowiada naszym sąsiadom - stwierdził Jarosław Kaczyński, prezes PiS i wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego.