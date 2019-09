Konwencja PiS w Szczecinie: wyższa płaca minimalna zachęci do innowacyjności

- Idziemy drogą, która ma prowadzić do podwyższenia dochodu Polaków. Nie jest prawdą, że z podwyższonej pensji minimalnej skorzystają tylko ci, którzy zarabiają najmniej. To mechanizm, który wpływa na podnoszenie pensji w ogóle. W sytuacji, jaką mamy teraz, a więc niskiego bezrobocia i rynku pracownika, jest to mechanizm działający doskonale – przekonywał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

- Dążymy do tego, by to, co nazywa się "prowincją", przestawało być tą prowincją. Chcemy doprowadzić do większej równowagi. Nie komunistycznej "urawniłowki", ale do takiej sytuacji, w której pracujący ludzie mieszkający na wsi mieli podobne dochody i możliwości w innych sferach – np. dostępu do kultury i nauki – wyraził nadzieję Kaczyński.