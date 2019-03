Konwencja PO pełna obietnic. 500+ dla dzieci i najmniej zarabiających, więcej na leczenie, podwyżki dla nauczycieli

Grzegorz Schetyna w sobotę rozwiązał worek z wyborczymi obietnicami. Platforma Obywatelska deklaruje, że nie zlikwiduje programu Rodzina 500+. Ci, którzy otrzymują pieniądze, na pewno ich nie stracą.

Będą za to nowe dodatki do wynagrodzenia. PO proponuje 500 zł dla tych, którzy otrzymują najniższe pensje. Pieniądze znajdą się nawet dla osób, które zarabiają dwukrotność pensji minimalnej. Do tego Polacy będą płacić niższe podatki i składki na ZUS i NFZ. Nie będą mogły przekroczyć progu 35 proc. wynagrodzenia. PO deklaruje również podwyżki dla nauczycieli i reformę służby zdrowia.

Sobota upłynęła pod znakiem zobowiązań i obietnic politycznych w wykonaniu partii rządzącej (konwencja PiS we Wrocławiu) i opozycji (konwencja Koalicji Europejskiej w Warszawie). Jakie zapewnienia padły na warszawskiej konwencji opozycji?

500+ bez zmian

Kiedy Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, zlikwiduje program Rodzina 500+ - groził Jarosław Kaczyński podczas ostatniej konwencji PiS. Odejście od świadczeń, bez których setki rodzin nie wyobrażają sobie już comiesięcznego planowania wydatków, to samobójczy strzał dla każdej ekipy, która chciałaby sięgnąć po władzę. Na sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział, że po wygranych wyborach zamierza program utrzymać. Nikt nie straci.

Zażartował też, że PiS zdecydował się na realizację postulatu Platformy, która już dwa lata temu wzywała, by pieniądze wypłacać na każde dziecko, niezależnie od kryterium dochodowego. W lutym Jarosław Kaczyński ogłosił "piątkę", czyli program nowych świadczeń socjalnych. Jednym z nich jest właśnie rozszerzenie świadczenia na każde dziecko.

500+ dla najmniej zarabiających

Niższe podatki, wyższe pensje, równe zachęty do aktywności zawodowej - tak można streścić obietnice PO, które mają nam dać lepszy (europejski) komfort życia. Nagroda jest jednak odłożona w czasie, ale za to kusząca: mamy dogonić Niemców pod względem zarobków. Ale to dopiero w 2050 r. Przewodniczący Schetyna nie sprecyzował jednak, czy za 3 dekady "portfel Polaka" ma odpowiadać dzisiejszym zarobkom Niemców czy też na nasze konto ma wpływać taka suma, jaką wtedy zarabiać będą zachodni sąsiedzi.

Na pocieszenie: Platforma zapewnia, że w 2030 portfel Polaków dorówna włoskiemu i hiszpańskiemu.

Program "Wyższa płaca" nie jest nowością. Platforma zaprezentowała go pod koniec ubiegłego roku. Propozycja składa się z dwóch filarów, które mają podwyższyć wynagrodzenia wszystkich Polaków.

Program zakłada obniżkę opłat i podatków tak, by stanowiły maksymalnie do 35 proc. wynagrodzenia. To oznacza, że zarówno podatek dochodowy, jak i składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, musiałyby pójść w dół. Platforma Obywatelska proponuje, by PIT był na poziomie 10 i 24 proc. Dziś to 18 i 32 proc.

Drugi element programu to wsparcie dla osób pracujących, które mają niską pensję. Grzegorz Schetyna powtórzył obietnicę wręczania dodatków tym, którzy nie zarabiają więcej niż dwukrotność płacy minimalnej (czyli 4500 zł w 2019). Ci, którzy zarabiają pensję minimalną mogliby liczyć na 500 zł dodatku co miesiąc. Wraz ze wzrostem pensji spadałby dodatek.

Służba zdrowia - więcej na walkę z rakiem i przywrócenie in vitro

Choć rozwój nauki pozwala na ratowanie coraz większej liczby chorych na raka, w Polsce wciąż dla zbyt wielu chorych wiadomość o nowotworze jest równoznaczna z wyrokiem śmierci. Kuleje wykrywalność, która jest kluczowa. Im wcześniej zdiagnozowana choroba, tym większa szansa na wyleczenie. Nie najlepiej jest też ze stosowaniem nowoczesnych metod leczenia. Choć polscy lekarze mają wiedze, którą zdobyli m.in. na zagranicznych stażach, nadal nie mogą wykorzystać umiejętności w warunkach polskich szpitali.

- W służbie zdrowia trzeba gospodarza i planu. My go mamy. W 2030 roku będziemy ratować tylu chorych na raka, co czołówka Europy - zapewnił Schetyna. Zadeklarował również, że jego partia chce przywrócić refundację programu in vitro. - Dzięki temu w ciągu dekady urodzi się ponad 100 tysięcy polskich dzieci - powiedział.

Nauczyciele z podwyżkami

Schetyna zapewnił nauczycieli o tym, że Platforma Obywatelska popiera ich strajk. Zaapelował jednak, by strajk nauczycieli jak najmniej dotknął uczniów.

- Już nigdy nie powtórzy się haniebny dzień, gdy polityk piastujący urząd prezydenta RP mówi, że podwyżki dla nauczycieli to populizm, a po chwili podpisuje prawie półtora miliarda na propagandę swej partii w TVP – powiedział.

Obiecał, że gdy jego partia dojdzie do władzy, znajdzie w budżecie pieniądze, by wypłacić nauczycielom podwyżki, których żądają. To 1000 zł brutto dla każdego nauczyciela. Z wyższych wynagrodzeń mieliby skorzystać wszyscy nauczyciele - to grupa 700 tys. osób.

*Definitywne pożegnanie z węglem *

Prawo i Sprawiedliwość miota się między nowoczesną, nieszkodzącą środowisku energetyką a dalszym rozwijaniem energii opartej na węglu. Grzegorz Schetyna zadeklarował, że rozważa wyłącznie pierwszy, korzystny dla środowiska wariant. Chciałby, aby w połowie XXI w. węgiel w ogóle przestał być używany do ogrzewania domów i mieszkań.

- Odwrotnie niż PiS, zapewnimy rozwój niskoemisyjnej energetyki. Zdobędziemy na to pieniądze unijne. Obiecuję, że w roku 2030 węgiel przestanie być używany do ogrzewania mieszkań i domów

