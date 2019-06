Kooperatywy mieszkaniowe. Ministerstwo szykuje przepisy, które umożliwią tańsze budowanie

O kooperatywach mieszkaniowych mówił we wtorek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Pod tym pojęciem kryje się inicjatywa, w której grupa ludzi skrzykuje się, by na własną rękę postawić budynek wielorodzinny albo osiedle domów. W ramach kooperatywy będzie też można przeprowadzić rewitalizację już istniejącego budynku.

Żeby zawiązać taką kooperatywę, potrzeba będzie co najmniej trzech chętnych, które założą po zakończeniu prac trzy oddzielne gospodarstwa domowy. Jak wyjaśnił Soboń, na podstawie umowy o współpracy między tymi osobami będą one mogły wystąpić do banku o wspólne zobowiązanie finansowe, a do gminy o możliwość zakupu terenu wyłącznie na potrzeby kooperatyw.