Artur Soboń: już wkrótce będą zmiany w przepisach o uwłaszczaniu gruntów

– W znakomitej większości samorządów jest pełna determinacja, aby wydawać zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Potwierdza ono opłatę i sam fakt przekształcenia, który potem będzie odnotowany w księgach wieczystych. Samorządy mają na to 12 miesięcy – powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Użytkowanie wieczyste pod budynkami zabudowanymi na cele mieszkalne przestało istnieć z mocy prawa 1 stycznia 2019 r. Co do zasady użytkownicy wieczyści stali się z mocy prawa właścicielami takich gruntów bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych. Muszą jednak otrzymać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Pierwsze trzy miesiące po likwidacji użytkowania, nazywanego "reliktem PRL", dowiodły, że urzędy gminy nie są w stanie wyrobić się w przewidzianym w ustawie miesięcznym terminie.

Dla części miast liczba koniecznych do wydania zaświadczeń przekracza ich możliwości, np. w Warszawie do wydania jest ok. 600 tys. decyzji, czyli ok. 2 tys. w ciągu dnia. Zarząd Unii Metropolii Polskich już zaapelował o wydłużenie terminu wydawania zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności do roku 2023. Samorządy mają problemy z nieaktualnymi adresami do korespondencji, czy niejasnym prawem.