Użytkowania wieczystego nie ma, ale płacić za nie trzeba po staremu

Płacić czy nie płacić? To pytanie nurtuje wszystkich, którzy jeszcze do niedawna byli użytkownikami wieczystymi, a od 1 stycznia tego roku są właścicielami gruntów, na których znajduje się ich dom czy mieszkanie. Niepewność wynika z faktu, że z końcem marca mija termin na wniesienie opłaty rocznej. Niewielka część dawnych użytkowników wieczystych dostała zaświadczenie o przekształceniu we własność i oni nie muszą się martwić zbliżającym się terminem. A co z pozostałymi?

Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń przyznawał w mediach, a teraz powtórzył dla money.pl, że "nie ma opłaty za użytkowanie wieczyste, ponieważ nie ma użytkowania wieczystego", ale jednocześnie radził, by sprawdzić w urzędzie gminy, czy jednak nie trzeba zapłacić. A najlepiej po prostu wnieść opłatę, bo jak przekonuje wiceminister, pieniądze te nie przepadną.

7 pytań o użytkowanie wieczyste. Ile kosztuje, czy są bonifikaty? A może da się w ogóle uniknąć kosztów?

- W najgorszym razie, jeśli zapłacimy opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, a nasz grunt się przekształcił, takie zaświadczenie uzyskamy w połowie roku czy drugiej połowie roku, to ta opłata którą wniesiemy z tytułu użytkowania wieczystego, będzie opłatą, którą miasto lub gmina zaliczy na poczet opłaty przekształceniowej. Z naszego punktu widzenia jest to neutralne - wyjaśnił.

Zobacz też: Użytkowanie wieczyste. Nie wszystkie samorządy dają bonifikaty przy przekształcaniu

Taką samą rekomendację mają dla dawnych użytkowników wieczystych samorządy. W poświęconej przekształceniu zakładce na stronie Urzędu Miasta Łodzi na pytanie, co w sytuacji, gdy nie ma zaświadczenia, pada odpowiedź:

"W takiej sytuacji najlepiej będzie w terminie do 31.03. br. uiścić opłatę w wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2019 rok. W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość spełnia przesłanki przekształcenia, wpłaty będą zaliczane na należność z tytułu opłaty przekształceniowej".

Łódzcy urzędnicy zapewniają, że z chwilą wydania zaświadczenia zaliczenie takie nastąpi automatycznie. Dawny użytkownik odliczy jej wysokość od płaconej co roku – lub jednorazowo – opłaty.

Przekształcenie użytkowania a nowe mieszkania. Wyjaśniamy, kto, kiedy i ile zapłaci

Zaświadczenia do końca roku. Teoretycznie

Z czego wynika całe to zamieszanie? 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego wygasło z mocy ustawy. Dokumentem potwierdzającym to zdarzenie jest wydawane przez urzędy zaświadczenie. Do chwili uzyskania zaświadczenia użytkownik wieczysty nie ma jednak pewności, czy przysługujące mu prawo uległo przekształceniu we własność.

- Do chwili zapoznania się z zaświadczeniem nie mamy wiedzy, na jakich zasadach przekształcono grunt. Niektóre wspólnoty i spółdzielnie złożyły wniosek w poprzednich latach, więc będą je obowiązywać inne zasady - słyszymy od łódzkich urzędników.

Urzędy nie były w stanie wystawić wszystkich zaświadczeń w zaledwie 3 miesiące. Robią to na bieżąco i zapewniają, że do końca roku każdy je otrzyma – choć w dużych miastach będzie to walka z czasem.

Ministerstwo również dostrzega problem. Wiceminister Artur Soboń zapowiedział w piątek 29 marca, że resort pracuje nad pakietem usprawnień w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.

- Musimy przyspieszyć procedury, żeby zaświadczenia trafiły do właścicieli jeszcze w tym roku. W ustawie uwłaszczeniowej daliśmy dużą swobodę samorządom. Dostały możliwość kształtowania opłat i organizacji likwidacji użytkowania. Gotowi jesteśmy zmieniać ustawę, oczekując jednocześnie pełnego zaangażowania samorządów w szybkie wydawanie zaświadczeń – powiedział.

Zaświadczenia o przekształceniu – to trzeba wiedzieć

Nie trzeba składać wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Będą one wydawane z urzędu do końca grudnia 2019 r. Jeśli ktoś potrzebuje takiego dokumentu wcześniej, może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia – zostanie je w ciągu 4 miesięcy.

Jeśli cztery miesiące oczekiwania to za dużo (bo zaświadczenie jest potrzebne np. do sprzedaży lokalu), można też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w ciągu 30 dni. W praktyce może to jednak wcale nie być konieczne. W dniu 11 stycznia 2019 r. Krajowa Rada Notarialna przyjęła stanowisko, zgodnie z którym w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym nie jest konieczne uprzednie uzyskanie zaświadczenia o przekształceniu.

Użytkowanie wieczyste nie zniknęło. Spółdzielnie nadal muszą płacić

Opłata za przekształcenie jest równa dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste. Trzeba ją będzie wnosić przez 20 lat. Wszelkie potrzebne informacje będą zawarte z zaświadczeniu o przekształceniu.

Opłata za przekształcenie może zostać wniesiona jednorazowo. Kto zdecyduje się na płatność z góry, skorzysta z bonifikaty. Jej wysokość zależy od tego, czy grunt należał wcześniej do Skarbu Państwa czy samorządu.

W tym pierwszym wariancie wysokość bonifikaty wynika z ustawy i wynosi 60 proc. (szacuje się, że w takiej sytuacji jest to ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości).

Jeśli przekształcono grunt, który wcześniej należał do samorządu, to wysokość bonifikaty ustala Rada Miasta. W Warszawie wynosi ona 98 proc., w Gdańsku – 95 proc., a we Wrocławiu – 90 proc. Gorszą ofertę mają na przykład Kielce, Łódź, Lublin, Rzeszów, Katowice i Bydgoszcz, gdyż bonifikata wynosi zaledwie 60 proc. Wszystkie podane liczby mają zastosowanie w sytuacji, gdy opłata wnoszona jest jednorazowo. Z każdym rokiem jej wysokość będzie spadała. Jeśli opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu, bonifikata wyniesie 10 proc.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące