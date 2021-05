Kopalnia Turów ma wstrzymać wydobycie. Los nawet 70 tys. ludzi jest zależny od jej funkcjonowania

- Wyrok dotyczy naszej kopalni, ale stroną postępowania jest państwo polskie, więc decyzje, co dalej, są po stronie rządu. Mamy swoje zdanie na ten temat. Przygotowujemy komunikat, który już wkrótce będzie dostępny - mówi money.pl Małgorzata Babska, rzecznik prasowy Grupy PGE.

Jej odpowiedź wskazuje, że decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE prawdopodobnie zaskoczyła również samą spółkę. Przypomnijmy, do czasu, kiedy TSUE nie wyda wyroku, wydobycie węgla brunatnego w Turowie ma zostać wstrzymane. Decyzja ma klauzulę natychmiastowej wykonalności.

Na razie unijny trybunał opublikował krótki komunikat prasowy, z treści którego wynika, że Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla kamiennego w kopalni w Turowie. To efekt sporu z Czechami, które stawiają nam poważne zarzuty.

Przypomnijmy, PGE stara się o zgodę na dalszą rozbudowę kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, która miałaby przedłużyć działalność kompleksu energetycznego w Turowie do 2044 roku.

W wyniku zaniku wód podziemnych dochodzi także do zapadania się gruntów zagrażającego domom w regionie Żytawy. Mieszkańcy, którzy tymczasowo naprawiają swoje domy, obawiają się utraty stabilności i wartości swoich nieruchomości.

Spokój rządzących

Decyzja może mieć też konsekwencje dla sporej grupy mieszkańców regionu, jak przekonuje Małgorzata Babska. - Kopalnia Turów razem z elektrownią zatrudnia ok. 3,6 tys. osób. To dominujący pracodawca w regionie i wraz ze spółkami zależnymi i rodzinami oceniamy, że ok. 60-70 tysięcy osób jest zależnych od funkcjonowania tych zakładów - zapewnia rzeczniczka PGE.