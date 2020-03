Koronawirus. Branża ślubna broni się przed upadkiem

W "Miłości w czasach zarazy" Gabriel García Márquez z lekkością i humorem opowiada o miłości, która silniejszą jest od samotności i wszelkich nieszczęść.

Dziś w czasie epidemii też powinniśmy zachować pewność co do siły tego uczucia. Rzecz jednak w tym, że kochający się ludzie przez koronawirusa musieli odłożyć w czasie realizację swoich ślubnych marzeń.

Problem wielu tysięcy ludzi i ich rodzin dla branży ślubnej może oznaczać kryzys wszech czasów.

- Ostatnie dni pokazały, że w obecnej sytuacji nie ma przestrzeni, w której usługodawcy z branży ślubnej są w stanie znaleźć merytoryczne odpowiedzi na różne pytania i wątpliwości - mówi Anna Matusiak-Rześniowiecka, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej i współwłaścicielka Agencji Ślubnej Ann&Kate Wedding Planners.

Potrzeba matką

Jej zdaniem brak takiej przestrzeni z ekspertami, którzy są w stanie wspólnie z branżą stworzyć kodeks norm zachowań i wspólnych zasad działań w czasie epidemii, jest szczególnie dotkliwy. Stąd pomysł założenia Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubne.

- Inicjatywa pojawiła się po to, by klient czuł się bezpieczny i zaopiekowany, a nasze biznesy miały szansę przetrwać te trudne czasy. Potrzeba chwili zrodziła pomysł i wyzwanie, które teraz podejmujemy, licząc na wsparcie i pomoc. Po to, by móc wspierać i wspomagać każdego z naszej branży - mówi Matusiak Rześniowiecka.

Za inicjatywą rejestracji Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej stoi Agnieszka Winnicka z firmy "Welcome To The Jungle" oraz Anna Matusiak–Rześniowiecka i Katarzyna Demale z firmy Ann&Kate Wedding Planners.

Założycielki chcą, by PSBŚ stało się miejscem inspiracji, motywacji, rozwoju zawodowego, poszerzania horyzontów, szkoleń i edukacji w zakresie nowych rozwiązań, możliwości, trendów - a te zmieniają się bardzo dynamicznie.

Kreatywność

Nasza rozmówczyni przekonuje, że ludzie pracujący w branży to często artyści i wizjonerzy, a jednocześnie przedsiębiorcy twardo stąpający po ziemi.

- Dziś całą naszą kreatywność i energię wkładamy w planowanie alternatywnych rozwiązań dla par, które nierzadko z dużym smutkiem muszą godzić się z pożegnaniem pieczołowicie planowanego od miesięcy marzenia - mówi Anna Matusiak-Rześniowiecka.

W internecie pojawiają się głosy, że jednym z możliwych rozwiązań jest organizacja podwójnych, czyli łączonych, ślubów.

- Jeszcze nie jesteśmy w takim momencie, by łączone śluby były jedynym wyjściem z sytuacji. Większość par marzy jednak, by tego dnia być w centrum, a nie dzielić się uwagą z jeszcze jedną parą. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że wiele par przesuwa termin ślubu na jesień, zimę albo inne niż piątek czy sobota dni tygodnia jeszcze w 2020 r. - mówi ekspertka.

Będzie tłok

Przesunięcie na kolejny rok to wyzwanie. Najlepsi usługodawcy mają wypełnione kalendarze na dwa lata do przodu, jeśli chodzi o ścisły sezon. Więc taka decyzja wiąże się nierzadko z szukaniem usługodawców od początku.

Może też oznaczać większe wydatki, bo to naturalne, że np. hotele i restauracje muszą zwiększyć swoje ceny, by zniwelować jakoś straty z czasu epidemii. To w wielu przypadkach walka o przetrwanie. Stąd kampania, którą zapoczątkowała organizacja: "Nie odwołuj - zmień termin".

Jak firmy poradzą sobie z natłokiem pracy, jak wszystko już wróci do normy?

- To nas akurat kompletnie nie martwi. Współpracujemy ze sobą. Jesteśmy w stanie zwiększyć swoje moce przerobowe i wspierać się wzajemnie w obrębie tych samych sektorów działalności - dodaje otuchy branży i młodym parom Matusiak-Rześniowiecka.

To prawdziwy przemysł Wartość rynku ślubnego w Polsce przekracza 7 mld zł rocznie. Branża ślubna to kilkadziesiąt tysięcy mikro lub małych przedsiębiorców z wyłącznie polskim kapitałem, zasobami i wiedzą.

To nie tylko organizatorzy ślubni, restauracje, DJ-e i zespoły muzyczne. To również firmy świadczące usługi w tym sektorze: dekoratorzy, floryści, scenografowie, fotografowie, wideo operatorzy, obiekty weselne, restauracje, firmy cateringowe, firmy poligraficzne i wiele innych.

Wprowadzony przez rząd zakaz organizowania zgromadzeń większych niż te dwuosobowe to dla nich potężny cios.

- Z dnia na dzień straciliśmy możliwość prowadzenia działalności, i to do odwołania. Jednak w przypadku naszej branży kłopoty nie skończą się wraz ze zniesieniem zakazu. Już teraz odwołane są wszystkie wesela zaplanowane na marzec, kwiecień, 90 proc. majowych oraz ciągle rośnie liczba odwoływanych wesel w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu tego roku - mówi Matusiak-Rześniowiecka.

List do premiera

Sytuacja, jak przekonuje, pogarsza się z dnia na dzień, a ponieważ wesela planowane są z rocznym wyprzedzeniem, branża powróci do poziomu przychodów sprzed epidemii dopiero w 2021 roku.

W praktyce skutkuje to pozbawieniem na 12 miesięcy osób i firm z branży realnych przychodów. Oczywiście sezon ślubny trwa od kwietnia do października. Jednak firmy te pracują cały rok nad realizacją zleceń. Również przez cały rok ponoszą koszty.

- W obecnej sytuacji istnieje bardzo duże ryzyko niewypłacalności oraz bankructw w naszym sektorze. W związku z powyższym zwracamy się do pana premiera o partnerstwo w tej kryzysowej sytuacji i wsparcie - mówi współzałożycielka PSBŚ.

Czego oczekuje organizacja?

Zawieszenia składek ZUS dla branży na okres 6 miesięcy, abolicji na okres 6 miesięcy danin: PIT, VAT, CIT, licząc od marca 2020. Nie naliczenie VAT przy zaliczkach przy procedurze VAT – marża.

Organizacja prosi też m.in. o uruchomienie finansowego wsparcia w wysokości 2000 zł dla osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych na umowę zlecenie i dzieło na okres 6 miesięcy, a także o przedłużenie finansowego wsparcia w utrzymaniu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę do 6 miesięcy (na zasadzie dopłat od państwa 40 proc. pensji).

