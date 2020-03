Koronawirus. Firmy dostaną pakiet osłonowy

Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że na początku przyszłego tygodnia rząd przedstawi projekt specustawy dot. rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy mogą odczuć skutki koronawirusa. Co się w nim znajdzie? Jak podaje PAP, po pierwsze ma powstać pakiet osłonowy, który będzie zawierał m.in. ulgi w należnościach, poprawę płynności finansowej (wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów) oraz ochronę i wsparcie rynku pracy.

- To, co będzie nowością w ustawie, to zniesienie opłaty prolongacyjnej - dodatkowej opłaty, którą musi ponieść przedsiębiorca z tytułu rozłożenia na raty. Podobny mechanizm już dziś proponujemy we wszystkich obciążeniach podatkowych - VAT, CIT i PIT - mówiła podczas konferencji minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.