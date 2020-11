Koronawirus. Uważaj na telefon od sanepidu. Za gapiostwo zapłacisz nawet 30 tys. zł

Żeby nie było wątpliwości co do kwarantanny, Polacy mają być jeszcze informowani telefonicznie.

- W przypadku wyniku dodatniego zadzwoni jeszcze pracownik inspekcji sanitarnej, by wypytać nas o bliskie kontakty z innymi osobami. Ten proces w przyszłości również chcemy zautomatyzować, tak by to osoba zakażona miała możliwość zgłaszania tych informacji do nas. Myślę, że nastąpi to w najbliższych dniach - mówi Jan Bondar.