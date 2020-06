Koronawirus w Polsce. Tymczasowy profil zaufany dla osób, które nie chcą wychodzić z domu

Tymczasowy profil zaufany na czas pandemii koronawirusa

- Mogą go założyć osoby bez konta w odpowiednim banku. Nie wymagamy też wizyty w punkcie potwierdzającym. Spotkanie z urzędnikiem przenieśliśmy do internetu - dodaje szef MC.

Dalej system poprosi nas o dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). Potrzebne są one do tego, by potwierdzić swój tymczasowy profil zaufany. Po wpisaniu wszystkich danych użytkownik wybierze termin wideorozmowy z urzędnikiem. Jest ona wymagana, by potwierdzić, że nikt nie próbuje się pod nas podszywać.