Koronawirus wstrzymał produkcję. Po 3 tygodniach przerwy gigant AGD uruchamia maszyny

Jak przekonuje członek zarządu BSH w Polsce Oliver Giersberg, podczas przerwy w produkcji w polskich fabrykach został wykorzystany, by zadbać o bezpieczeństwo pracowników, którzy wracają do pracy.

Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group. W Polsce jest sześć zakładów BSH produkujących artykuły gospodarstwa domowego różnych marek. Trzy w Łodzi - są to: fabryka pralek, zakład produkujący suszarki do ubrań i fabryka zmywarek. Dwa zakłady BSH są we Wrocławiu - to fabryki lodówek i piekarników, a na Podkarpaciu, w zakładzie w Rogoźnicy niedaleko Rzeszowa, produkuje się tzw. drobne AGD.