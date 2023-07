"Korporacyjna bonanza napędza inflację". Firmy bogacą się na cenach energii

Polak 27 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

W Polsce to PiS jest odpowiedzialny za wysokie ceny i galopującą inflację. Obiecali wzrost płacy minimalnej i wywiązali się, ale przy okazji wzrost ustawowy płacy to największy impuls inflacyjny. Jak pracownik musi dostać więcej to towar i usługa przez niego generowana będzie rosnąć w cenie. Przykład sera, w 2014 roku kupowałem ser w sklepie firmowym Włoszczowa za 12,99 zł za 1 kg sera. Dziś w 2023 roku cena tego sera bez promocji to 29,99 zł za 1 kg. To że macie większe cyferki na wypłacie to nie oznacza ze więcej zarabiacie. Bo razem ze wzrostem pensji musicie coraz więcej za wszystko płacić. Teraz jeszcze lepszy przykład i trzymajcie gacie bo pospadają. W 2014 roku ten kto miał 100 000 zł mógł kupić o 60% więcej sera niż w 2023 roku za te same 100 000 złotych. Proszę sobie podzielić 100 000 przez 12,99, wyjdzie 7698 kg sera a w 2023 roku już tylko 3334 kg sera. To oznacza że jak miałeś oszczędności to PiS sprawił że teraz znacznie mniej kupisz za te pieniądze. Oszukali Was. Korzystają z tego że większość obywateli PL nie ma pojęcia o ekonomii.