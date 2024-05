Kosiniak-Kamysz stawia ultimatum. "Na nieuczciwą konkurencję się nie zgadzamy"

Pytany na środowej konferencji prasowej w Poznaniu o kontynuowania polskiego wsparcia dla Ukrainy Kosiniak-Kamysz stwierdził, że "wsparcie i pomoc to musi być solidarność i to jest zasada dwukierunkowa". Podkreślił, że bezdyskusyjna jest pomoc humanitarna i militarna.

Szef MON zaznaczył, że pomoc militarna dla Ukrainy też będzie kontynuowana. - Bo to jest nasze pragmatyczne podejście: to jest obrona Polski, to jest wzmacnianie wschodniej flanki NATO - zaznaczył. - Im więcej będzie zwycięstw Ukrainy (...), tym bezpieczniejsza będzie Polska i to jest element naszej strategii bezpieczeństwa" - powiedział.

Zobacz także: Kiedyś "Made in Germany" to był synonim kiepskiej jakości - Krzysztof Domarecki w Biznes Klasie

Nie ma zgody na nieuczciwą konkurencję

Pakt migracyjny

Wicepremier został również zapytany o unijny pakt migracyjny. - Polska nie zagłosowała za paktem migracyjnym, który negocjował premier Morawiecki i jego rząd i nie zgadzamy się z nim - to jest nasze stanowisko i my wczoraj głosowaliśmy przeciwko. Polska przyjęła masę migrantów z Ukrainy i to co negocjowali nasi poprzednicy jest dla nas nie do przyjęcia. Nie będzie udziału Polski w tym, co zostało przyjęte na poziomie europejskim, Polska nie będzie tego realizowała - powiedział Kosiniak-Kamysz.