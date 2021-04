Unijny Fundusz Odbudowy. Rząd przyspiesza pracę. Premier spotka się z Lewicą

Unijny Fundusz Odbudowy to pieniądze przeznaczone na niwelowanie skutków pandemii. Jego uruchomienie wymaga ratyfikacji we wszystkich krajach UE. Dopiero potem kraje będą przyjmować krajowe programy regulujące już konkretnie wydawanie pieniędzy z tego Funduszu. W Polsce ten program nazywa się Krajowy Plan Odbudowy.

- Lewica popiera Krajowy Plan Odbudowy, prace nad dokumentem idą zgodnie z planem - powiedział w poniedziałek Waldemar Buda, wiceminister funduszy europejskich. Buda dodał, że do końca miesiąca do Brukseli ma trafić precyzyjny plan wydatków.

- Komisja Europejska poinformowała nas, że niektóre państwa nie zdążą z przesłaniem dokumentów, to grupa 4-5 krajów. Będzie zatem możliwość dłuższej pracy nad dokumentami, ale my jesteśmy gotowi na wysłanie planów w pierwotnym terminie - mówił Buda. Plan ma trafić do Brukseli do 30 kwietnia.