Efekt pandemii. Firmy masowo wchodzą w plan naprawczy

Takie postępowanie chroni firmy przed bankructwem, bo umożliwia zawarcie układu z wierzycielami i pozwala na zachowanie majątku przedsiębiorstwa przy jednoczesnej redukcji zobowiązań. Nie jest więc to krok do upadłości, ale sposób na uzdrowienie firmy.

Jak podaje KRD, co druga firma objęta restrukturyzacją była wcześniej dłużnikiem KRD. Wartość ich zobowiązań wynosi prawie 82 mln zł. Najwięcej firm, które próbują się ratować znajduje się w mazowieckim, wielkopolskim i śląskim.

Najliczniejszą grupą dłużników notowanych w KRD, objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, są natomiast przewoźnicy, na drugim miejscu znajdują się firmy z branży rolniczej, a następnie spółki budowlane, gastronomiczne i architektoniczne. Pod względem łącznego zadłużenia pierwsza lokata należy do producentów mięsa (8,2 mln zł), druga do producentów konstrukcji metalowych (4,9 mln zł), a trzecia - do firm transportowych (4,7 mln zł).