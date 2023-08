Kredyt gotówkowy – wszystko, co musisz wiedzieć

Czym jest kredyt gotówkowy?

Na początek zatrzymajmy się na chwilę przy definicji tego produktu. Co to jest kredyt gotówkowy? Wynika to z przepisów ustawy Prawo bankowe. Artykuł 69 odnosi się do umowy kredytu. Przez umowę tę bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. Kredytobiorca z kolei zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, ale i do zwrotu kwoty wykorzystanego zobowiązania wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz do zapłaty prowizji.