Kredyt hipoteczny w euro. Czy to możliwe?

Osoby zarabiające w obcej walucie często zastanawiają się, czy mogą uzyskać kredyt hipoteczny w Polsce. Okazuje się, że jest możliwe, ale takiego zobowiązana udzielają tylko trzy banki.

Zgodnie z rekomendacją KNF, instytucje bankowe udzielają zobowiązań długoterminowych w walucie, w której kredytobiorca pozyskuje swoje dochody.

Kredyt hipoteczny w euro – najważniejsze informacje

Jest to najpopularniejszy kredyt hipoteczny w obcej walucie, choć należy zaznaczyć, że nie każda instytucja bankowa posiada go w swojej ofercie. Najczęściej spotykaną ofertą w polskich bankach jest kredyt hipoteczny udzielany w złotówkach, gdyż większość Polaków zarabia właśnie w tej walucie. Jeśli natomiast pracujesz za granicą, a Twój dochód wypłacany jest w euro, to musisz się liczyć z tym, że nie dostaniesz kredytu hipotecznego w złotówkach.

Zgodnie z Rekomendacją S, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, kredyt hipoteczny możesz dostać tylko w walucie, w której zarabiasz. Celem tej regulacji jest zapobieganie sytuacji nagłej zmiany kursu walut i wzrostu raty. To pokłosie sytuacji z Frankowiczami — osobami, które w latach 2006−2009 zaciągnęły kredyt hipoteczny w CHF.

Warto dodać, że istnieje ograniczona ilość ofert bankowych kredytów hipotecznych w euro. Dzieje się tak dlatego, że banki obawiają ryzyka związanego z sytuacją po kryzysie z frankami szwajcarskimi, a Polacy za granicą często zostają tam na stałe i nie wracają do Polski, by kupować mieszkania.

Należy pamiętać, że banki, które oferują kredyt w euro, bardzo restrykcyjnie podchodzą do wymagań kredytobiorcy i wymagają od niego spełnienia większej ilości formalności. Dlaczego jednak duża część osób, która nie zarabia w obcej walucie, chce zaciągnąć kredyt hipoteczny w euro? Powód jest prosty. Największą zaletą takich zobowiązań jest niższa marża oraz mniejsze oprocentowanie. Czyli rata do spłaty będzie niższa niż w przypadku kredytu udzielonego w złotówkach.

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny w euro?

Istotne dla przyszłego kredytobiorcy jest wykazanie zdolności kredytowej, która pozwoli na zaciągnięcie kredytu w euro. Na nią składają się przede wszystkim miesięczne dochody wnioskodawcy. W każdym porównywanym banku konieczne jest wykazanie większych dochodów netto przy ubieganiu się o kredyt w walucie euro niż w przypadku kredytu hipotecznego w złotówkach.

Dodatkowe wymagania, które mogą zniechęcać do zaciągania kredytu obcej walucie to konieczność wpłacenia wyższego wkładu własnego, na poziomie 20 proc. do nawet 30 proc. Jest to zupełnie inna sytuacja niż wkład własny w PLN, gdzie wymaga się wkładu własnego na poziomie od 10 proc. do 20 proc.

Ponadto kapitał, jaki możemy uzyskać od banku, jest niższy i sięga 70 proc. wartości domu lub mieszkania, które jest zabezpieczeniem kredytu.

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o kredyt hipoteczny w obcej walucie

Jeśli uzyskujesz dochód za granicą w walucie euro i chcesz uzyskać kredyt hipoteczny w Polsce, to musisz przygotować następujące dokumenty:

• Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (przetłumaczone na język polski przez tłumacza);

• Zeznanie podatkowe lub wyciąg z rachunku bankowego;

• Historię kredytową w kraju, w którym jesteś zatrudniony;

• Inne dokumenty np. zezwolenie na pobyt stały lub pracę, jeśli są wymagane.

W jakim banku można dostać kredyt hipoteczny w euro?

W Polsce tylko trzy banki udzielają kredytów hipotecznych w obcej walucie. Szczegółowo przyjrzeliśmy się ofertom tych instytucji.

Alior Bank proponuje kredytobiorcom tzw. Kredyt indeksowany do walut obcych. Co to oznacza? Umowa kredytowa zawierana jest w złotówkach, ale w momencie jej podpisania, wartość ta zostaje przeliczona na walutę obcą. Jeśli chodzi o dokumentację, którą należy dostarczyć do Alior Banku, starając się o kredyt hipoteczny w obcej walucie, to wymagane są standardowe formalności, jak przy kredycie złotówkowym. Wymagany wkład własny wynosi 20% wartości domu lub mieszkania.

Kolejnym bankiem, w którym można zaciągnąć kredyt hipoteczny w walucie obcej, jest PKO S.A. Instytucja ta w swojej ofercie posiada kredyt dla osób pracujących i zarabiających w krajach Unii Europejskiej. Jedynym warunkiem, aby uzyskać zobowiązanie w EUR, USD, NOK lub GBP w PKO S. A jest otrzymywanie dochodów właśnie w tej walucie. Warto wiedzieć, że bank ten ma zaostrzone warunki, jeśli chodzi o wkład własny. Przy kredycie hipotecznym na 15 lat, kredytobiorca musi wnieść min. 30% wartości nieruchomości.

Credit Agricole głównie udziela kredytów hipotecznych w złotówkach, jednak dopuszcza także dochody zagraniczne. To dobre rozwiązanie dla osób, które wspólnie chcą zaciągnąć zobowiązanie, przy czym jedna z nich zarabia w złotówkach, a druga w walucie obcej. Jedyny warunek, jaki zarzuca bank Credit Agricole to fakt, że zarobki zagraniczne nie mogą stanowić więcej niż 50% dochodu kredytobiorcy. To oznacza, że obie osoby, które chcąc wspólnie zaciągnąć kredyt np. W euro muszą zarabiać tyle samo lub kredytobiorca zarabiający w PLN powinien mieć większy dochód.

Kredyt hipoteczny w euro — czy to dobre rozwiązanie?

Największą zaletą kredytów hipotecznych w euro jest niższe oprocentowanie niż w naszej rodzimej walucie. Dzieje się to z powodu tego, że oprocentowanie składa się z dwóch czynników: marży banku i stopy oprocentowania (LIBOR lub EURIBOR). Stopa oprocentowania jest standardowo niższa niż polski WIBOR, co banki starają się wykorzystać, określając wyższą marżę. Jednak suma tych składników jest niższa w kredycie udzielanym w euro.

Jedną z wad kredytów hipotecznych w euro jest to, że możemy otrzymać niższą kwotę niż ta, która jest potrzebna na sfinansowanie zakupu lub budowy nieruchomości. Banki udzielają jedynie zobowiązania do 70 proc. wartości nieruchomości, która jest jednocześnie zabezpieczeniem kredytu w euro. Dzieje się tak dlatego, że ryzyko niewypłacalności euro-kredytobiorcy jest szacowane wyżej niż w przypadku osoby, starającej się o kredyt hipoteczny w PLN.

