Kreml obawia się kolejnego buntu zbrojnego. Przygotowuje się na powtórkę "buntu Prigożyna"

Spór o elektrownię atomową

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) wystąpili o dostęp do reaktorów nr 3 i 4 oraz innych rejonów zaporoskiej siłowni – poinformował w środę dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi . To reakcja na ostrzeżenia Ukraińców o tym, że Rosjanie umieścili ładunki wybuchowe na zewnętrznych dachach reaktorów.

Jednak władze okupacyjne odmawiają MAEA dostępu do różnych krytycznych obszarów elektrowni. Jest też mało prawdopodobne, by zezwoliły na taki dostęp w przyszłości – ocenia ISW.

Iran wciąż zaopatruje Rosję w drony

Jak przekazała strona ukraińska, Rosja nadal zaopatruje się w irańskie drony Shahed i ustala warunki do produkcji tych dronów w swoim kraju. Moskwa otrzymała z Iranu do 1800 dronów, z czego 1600 to Shahedy, a 200 to bezzałogowce nieokreślonego typu – przekazał przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego generał Ołeksij Hromow