Krowy przez kilka lat żyły na wolności. Teraz mają umrzeć

Teraz stado jest pod ciągłym nadzorem. Liczy sobie 170 sztuk - do tylu rozmnożyło się 10 krów, które uciekły przed laty. I czeka.

Z informacji RMF24.pl wynika, że nie wiadomo, kto ma odpowiadać za ubój ani w jaki sposób ma się on odbyć.

Michał Błażejewski z ruchu na rzecz zwierząt Viva w rozmowie z portalem podkreśla, że niektóre z tych zwierząt mają kolczyki, część jest wpisana do systemu, więc jeśli są zdrowe - mogłyby trafić do azylu lub nawet do hodowców.