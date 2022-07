Kryzys rządowy we Włoszech. Putin może zacierać ręce

Zamieszanie we włoskich kręgach władzy z powodu dymisji premiera Mario Draghiego może pozbawić Ukrainę włoskiej broni. Taką opinię wyraził szef MSZ Luigi Di Maio w wywiadzie dla "Politico". Zaapelował do partnerów koalicyjnych, by zagłosowali za wotum zaufania dla rządu w przyszłym tygodniu.