Kryzys w Wenezueli. Gigant naftowy przenosi rachunki bankowe do Rosji

Należący do państwa wenezuelski gigant naftowy PDVSA sugeruje swoim wspólnikom, by rozliczeń dokonywać przez inne konto bankowe. Spółka właśnie otworzyła je w rosyjskim Gazprombanku. Wszystko po to, by reżim prezydenta Maduro wciąż miał dostęp do tych pieniędzy, mimo amerykańskich sankcji.

