Kim jest opiekun prawny?

Kto może zostać opiekunem prawnym?

Opiekunem prawnym powinna zostać w miarę możliwości osoba wskazana przez rodziców dziecka, jeśli nie zostali oni pozbawieni praw rodzicielskich. Może zrobić to także krewny lub inna bliska osoba, jeżeli nie stoi to na przeszkodzie dobru dziecka. Opiekunem prawnym powinna zostać w praktyce osoba, która jest dziecku najbliższa i najlepiej może zrealizować jego potrzeby . Często to chrzestni lub dziadkowie stają się opiekunami prawnymi dziecka, jeśli rodzice nie są w stanie sprawować nad nim opieki.

Jeżeli dziecko przebywa w placówce opiekuńczej, to jego opiekunem prawnym najczęściej mianuje się jedną z osób pracujących w charakterze opiekuna. Aby stać się opiekunem prawnym, składa się wniosek do sądu opiekuńczego i czeka na jego rozpatrzenie .

Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać opiekunem prawnym?

Trzeba spełnić szereg warunków, by zostać opiekunem prawnym dziecka. Przyszły opiekun musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i posiadać pełnię praw publicznych. Co więcej, nie może to być osoba, która została uprzednio pozbawiona przez sąd praw rodzicielskich lub zwolniona z opieki. Osoba, która chce zostać opiekunem prawnym, nie może być skazana za przestępstwo ani posiadać zakaz przebywania w określonych miejscach, a także zakaz kontaktowania się z określonymi osobami i opuszczania miejsca pobytu bez zgody sądu.