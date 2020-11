mateusz morawiecki Mateusz Madejski 1 godzinę temu

Którym medykom należą się dodatki? Rząd się zaplątał, a chaos się powiększa

Rząd publikuje ustawę, z której wynika, że każdy medyk zaangażowany w leczenie chorych na koronawirusa ma dostać 100-procentowy dodatek. W tym samym dniu Sejm decyduje, by jednak dodatek dostali tylko niektórzy medycy - oddelegowani do walki z pandemią przez wojewodę. A premier apeluje o "koniec kampanii fake newsów". Do opozycji.

