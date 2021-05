Kulczykowie przy Waltonach nie mają nic. Poznaj najbogatszą rodzinę

W 1950 roku rodzina Waltonów - Sam i Helen, synowie, Rob, John i Jim oraz córka Alice - przeprowadziła się do Bentonville w północno-zachodnim Arkansas. To tu senior rodu kupił Luther Harrison’s Variety Store w centralnym punkcie miasta. Potem, powoli dokupował kolejne sklepy.

Wróćmy jeszcze do Sama Waltona i jego początków. Amerykańska sieć supermarketów, po dokupowaniu kolejnych placówek na dobre powstała w 1962, oczywiście w Arkansas.

Sieć bardzo szybko się rozrastała. Za sukcesem stoi szeroka oferta produktów sklepów i oczywiści niskie ceny. Wszystko to opisuje chwytliwy slogan - "Wal-Mart. Always Low Prices. Always."