Donald Tusk przelicytował Jarosława Kaczyńskiego. "Spirala populizmu"

Tusk jest kompletnie niewiarygodny.Jak rządził pokazał na co go stać.Miał 8 lat i nie zrobił nic.Teraz może obiecać i worek złota dla każdego,ale nikt mu nie uwierzy.Zresztą jego poplecznicy i doradcy głośno mówili i mówią,że trzeba obiecywać ale nie musi to być potem realizowane.Ile młodych wyjechało za jego kadencji,bo praca była albo za grosze,albo na śmieciówkach albo nie było jej wcale w wielu miejscach.Niestety tak jak kiedyś lewica zgotowała nam przez szereg lat biedę,wyprzedaż zakładów pracy a teraz najgłośniej krzyczy ile by to każdemu nie dawać to tak samo PO i PSL ludzie z tych partii,typu Buzek,który likwidował kopalnie,zmieniał system emerytalny i Kamysz który podwyższał wiek emerytalny,przedstawiciele tych partii ci sami podnosili vat a z drugiej strony stworzyli takie absurdy że osobie która opłaciła jedną składkę emerytalną trzeba wypłacać groszowe emerytury,których obsługa kosztuje krocie i wiele razy przewyższa wysokość świadczenia. NIKT NAM TYLE NIE DA ILE TUSK OBIECA!!!