Kwota wolna w górę, a dochody samorządów w dół. "To armagedon"

Alisher 1 godz. temu zgłoś do moderacji 108 10 Odpowiedz

A w d.... mam samorząd, płace co miesiąc po 8 tys podatku czyli 4 zostaje w gminie i przez 14 lat nawet nie potrafili ciężarówki piasku wysyłać by drogę wyrównać. I tak drogę gminna musze latać sam to teraz chodź trochę kasy na to będzie! !!