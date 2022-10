Łamią ustawę sankcyjną. Prokuratura już na ich tropie

O sprawie pisze "Rzeczpospolita", która informuje, że do Polski przez granicę z Rosją lub z Białorusią próbowano przewieźć: drewno, wyroby stalowe, ale i meble, deski do budowy, silnik do samochodu czy urządzenie do termowizji. Osoby i firmy, które się tego podjęły, nie zważały na sankcje nałożone na te towary po ataku Rosji na Ukrainę.