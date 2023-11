Laptopy dla uczniów. Komputer znaleziono w lombardzie

Julianna 32 min. temu zgłoś do moderacji 19 4 Odpowiedz

A ja uwierzyłam że logo z laptopa zniknie po włożeniu go do mikrofali na pięć minut. Tak pisało na forum . Niestety się nie zmieścił. Trochę pomogła kąpiel laptopa w roztworze solnym z proszkiem do prania. Tylko jest problem. Teraz się nie włącza. Nie wiem dlaczego. Na forum pisało, że to jest laptop rzondowy, a więc odporny na wszystko. To czemu nie działa? Może ktoś pomuc? Naprawdę muszę go sprzedać, 500 plus jeszcze nie wpłynęło, a pić się chce. Niesamowicie mnie suszy.