Lek na astmę wycofany z obrotu. Błędne oznaczenia na opakowaniach

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał ze sprzedaży cztery serie leku Montelukast Bluefish. Na opakowaniach znalazła się błędna informacja, że jest on przeznaczony dla dzieci w wieku 2 do 5 lat. W rzeczywistości mogą go zażywać dzieci starsze - 6 do 14 lat.

