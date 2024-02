Likwidacja CBA. Minister zdradza plan

Likwidacja CBA. Oto plan rządu

Warto przypomnieć przy tym, że według Fundacji Batorego, działalność Biura kosztuje państwo ok. 211 mln zł rocznie. W 2022 r. kwota ta miała wzrosnąć do ok. 240 mln zł. Tymczasem jeszcze w 2015 r. budżet Biura wynosił ok. 113 mln zł, co daje wzrost o ok. 100 mln zł w ciągu ośmiu lat. Według danych z 2021 r., CBA zatrudniało wówczas 1300 osób - zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych.