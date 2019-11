Likwidacja OFE. Posiedzenie rządu w tej sprawie w środę

"Prawdopodobnie" jest użyte nieprzypadkowo, ponieważ do ostatniej chwili nie było żadnej pewnej informacji dotyczącej wtorkowego zebrania szefów resortów. Redakcja money.pl skontaktowała się z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, ale nawet urzędnicy nie byli w stanie wskazać, czy rząd zbierze się we wtorek, czy też posiedzenie zostanie przełożone na inny dzień.

Pierwotnie ustawa o likwidacji miała wejść w życie 1 listopada 2019 roku, ale obecny termin to lipiec 2020 roku. Według Kwiecińskiego przesunięcie terminu wynika m.in. ze zmian, które wprowadzono do projektu po konsultacjach społecznych. Chodzi np. o korektę zapisu dotyczącą sposobu wyliczania minimalnej emerytury.

Za przekształcenie OFE w IKE towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą musiały wnieść opłatę w wysokości 15 proc. zgromadzonych wkładów. Ma ona być wnoszona w dwóch transzach: pierwsza w 2020, natomiast druga – w 2021 roku. W sumie ma to być ok. 17 mld złotych (przy założeniu, że 80 proc. uczestników OFE trafi do IKE). Kwieciński jednak podkreślił, że są to wyłącznie kwoty szacunkowe.