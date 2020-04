Linie lotnicze na krawędzi. Stracą 314 mld dolarów

Z wspomnianych 30 mld na początku marca zrobiło się ponad 100 mld , a pod koniec ubiegłego miesiąca - ponad 250 mld dolarów. Teraz szacunki sięgają 315 mld dolarów. To 1,3 biliona złotych, czyli trzy tegoroczne budżety Polski.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego (IATA) wskazuje, że linie nie mają pieniędzy, by zwracać pasażerom za niezrealizowane loty. Dlatego wiele z nich decyduje się na wydawanie voucherów. Wszystko po to, by zachować płynność finansową.