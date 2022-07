List intencyjny - jak go napisać i jakie są skutki podpisania?

Czym jest list intencyjny?

List intencyjny to pisemna deklaracja zawierająca oświadczenie woli jednej lub obu stron o chęci podjęcia współpracy w przyszłości. Dokument ten podpisywany jest najczęściej po przeprowadzeniu negocjacji lub w ich trakcie i zawiera m.in. zakres przyszłej umowy oraz zamierzonych działań. Warto jednak mieć na uwadze, że nie stanowi on wiążących prawnie postanowień, a wyłącznie wyraża wolę obu stron umowy do nawiązania współpracy.

List intencyjny może być zawarty w dowolnej formie: pisemnej, ustnej lub elektronicznej. Prawo do jego zawarcia mają zaś zarówno osoby prawne, jak i fizyczne.

Kiedy podpisuje się list intencyjny?

Jak zostało wspomniane, list intencyjny podpisywany jest w trakcie negocjacji lub po ich zakończeniu. Ma on zastosowanie w kilku przypadkach. Przede wszystkim podpisywany jest przez przedsiębiorców, którzy pozostają w stosunkach handlowych i planują nawiązać współpracę. Z pojęciem listu intencyjnego spotykamy się również w przypadku zatrudnienia, kiedy to podpisywany jest on między pracodawcą a pracownikiem będącym kandydatem na dane stanowisko, którego firma zamierza zatrudnić.

Co powinien zawierać list intencyjny?

Nie istnieje jeden odgórnie ustalony wzór listu intencyjnego. W odróżnieniu od innych dokumentów prawnych nie posiada on cech pisma formalnego, a więc może być zawarty w dowolnej formie, a jego treść zależna będzie od preferencji obu stron. W liście intencyjnym warto zamieścić informacje, takie jak: tytuł pisma,

datę i miejsce podpisania dokumentu,

oznaczenie obu stron listu,

zobowiązanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze,

informacje na temat stanowiska/formy współpracy,

wymiar pracy i rodzaj umowy,

dzień rozpoczęcia współpracy i miejsce realizowania obowiązków,

wysokość wynagrodzenia oraz informacje na temat ewentualnych bonusów,

zapewnienie o nierenegocjowaniu w przyszłości,

warunki zatrudnienia. W liście intencyjnym można również zamieścić zapis dotyczący konsekwencji w przypadku działania w złej wierze. W takim przypadku, jeżeli okaże się, że jedna ze stron po podpisaniu listu nadal prowadzi negocjacje z konkurencyjną firmą w tej samej sprawie, może ona zostać pociągnięta do odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania na rzecz drugiej strony.

Do czego zobowiązuje podpisanie listu intencyjnego?

List intencyjny nie został do tej pory uregulowany prawnie, wobec czego podpisanie go nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Wobec tego żadna ze stron nie ma możliwości zaskarżenia zobowiązania, bowiem list nie daje gwarancji np. zatrudnienia, a jedynie wyraża chęć nawiązania współpracy. W rezultacie nie skutkuje on powstaniem stosunku zobowiązania.

Jeżeli natomiast w liście znajdują się informacje dotyczące porozumień przedkontraktowych, wówczas należy uznać je za wiążące prawnie.

List intencyjny a umowa przedwstępna

Pojęcie listu intencyjnego bardzo często mylone jest z umową przedwstępną. W rzeczywistości dokumenty te nie są tym samym. Umowa przedwstępna jest stosunkiem cywilnoprawnym, w związku z czym jest ona zobowiązaniem. Jeżeli więc po zawarciu umowy, któraś ze stron, będzie uchylała się od jej zawarcia, druga strona ma prawo do wyegzekwowania postanowień umowy na drodze prawnej. List intencyjny zaś jest jedynie niejako deklaracją współpracy i co do zasady nie wywołuje żadnych skutków prawnych, dlatego nie może być on traktowany na równi z umową przedwstępną.

Czy można wycofać się z listu intencyjnego?

W związku z powyższymi informacjami, jeśli list intencyjny nie przyjmuje formy umowy przedwstępnej, nie wywołuje on żadnych skutków prawnych. Oznacza to, że każda ze stron może wycofać się z podjętych działań. Druga strona w takim przypadku nie będzie miała możliwości wyegzekwowania postanowień umowy na drodze sądowej.

