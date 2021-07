Loteria szczepionkowa bez podatku? Fiskus zabiera głos w sprawie

Minister Finansów gra do jednej bramki z MZ w sprawie loterii i chce zwiększyć jej działanie profrekwencyjne. Dlatego, jak poinformował resort, nie planuje obciążać podatkiem PIT wygranych w Loterii Narodowego Programu Szczepień.

Projekt odpowiedniego rozporządzenia został w piątek opublikowany i przekazany do uzgodnień.

Przypomnijmy. Chętni do wzięcia udziału w losowaniu muszą być pełnoletni i przejść kompletną procedurę szczepienia. Co to oznacza? Muszą być zaszczepieni dwiema dawkami lub jedną - w zależności od rodzaju preparatu, który wybrali.