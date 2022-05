Made In Poland - Made in Germany 2022

III edycja Kongresu Made in Poland to najważniejsze wydarzenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Po ogromnym sukcesie poprzedniej edycji przygotowujemy się do kolejnej - trzeciej edycji projektu Made in Poland w dniach 8-9 czerwca 2022r. Druga edycja obyła się stacjonarnie i była transmitowana z samego serca Berlina, czyli stolicy partnera, który jest aktualnie najważniejszym Partnerem handlowym Polski.

W obliczu nowych wyzwań i szybko zmieniającej się rzeczywistości, kluczową kwestią staje się wspieranie podmiotów polskiej gospodarki i wdrażanie oraz prezentacja na arenie międzynarodowej innowacyjnych polskich rozwiązań.

Dzięki wymianie doświadczeń i połączeniu eksperckiej wiedzy trzech filarów gospodarki - biznesu, administracji i nauki – możliwe będzie wypracowanie możliwości, które otworzą nowe perspektywy rozwoju. Projekt Made in Poland jest międzynarodowym przedsięwzięciem ze względu na udział wielu izb handlowo gospodarczych, dyplomatów oraz instytucji zrzeszających największych europejskich przedsiębiorców.

Kongres ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, dystrybutorów i eksporterów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu. Made in Poland to inicjatywa, która zgromadziła przedsiębiorców działających na polskim rynku – tworząc platformę porozumienia między nimi na szerokim polu. Najważniejszym celem jaki przyświeca nam przy organizacji Kongresu jest wzmocnienie polskiego produktu, jak i polskich usług, nie tylko w naszym kraju, ale również za granicą. W merytorycznej dyskusji poruszymy tematy, które są ważne dla rodzimych firm.

Efektem kongresu jest nawiązanie długofalowych kontaktów biznesowych przez uczestników wydarzenia, które dzięki poprzednim edycjom zaowocowały zwiększeniem skali eksportu zarówno małych, średnich, jak i dużych firm z Polski. Dzięki zaangażowaniu instytucji oraz agencji rządowych uczestnicy mieli również okazję do otrzymania kompleksowej oferty finansowania projektów eksportowych. Ponadto dla przedstawicieli sektora biznesowego oraz nauki przygotowane zostały specjalne warsztaty, które pomogą im w rozeznaniu, czy i w jaki sposób ich produkty, usługi oraz rozwiązania mogą zaistnieć na arenie międzynarodowej.

Podczas Kongresu odbędzie się 9 paneli dyskusyjnych, w trakcie których eksperci wypowiedzą się na tematy kluczowe dla polskiej gospodarki

W ramach wydarzenia poruszone zostaną takie zagadnienia, jak kondycja gospodarcza producentów, wpływ programów rządowych na rozwój rodzimej gospodarki, rola firm rodzinnych, pozycja polskich producentów na arenie międzynarodowej, rozwój polskich innowacji czy wyzwania czekające polską gospodarkę, szczególnie w zakresie OZE i transformacji energetycznej Polski. Dzięki współpracy z podmiotami zaangażowanymi we wzmocnienie znaczenia krajowego trendu, Made in Poland to nie tylko kongres, ale również budulec wspierający znakomitych polskich twórców na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Odbiorcy przedsięwzięcia promocyjnego.

Dwie pierwsze edycje zebrały łącznie ponad 40 000 odbiorców. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskich producentów, usługodawców, eksporterów i dystrybutorów. W transmisji online uczestniczyli również konsumenci, którym chcemy pokazać w merytorycznej dyskusji dlaczego warto wspierać polskich przedsiębiorców. Gościliśmy również przedstawicieli polskiej i zagranicznej administracji.

Wydarzenie dotarło również do odbiorców takich mediów jak: TVP 1, TVP Info, TVP Polonia, Polskie Radio, Rzeczpospolita, Money.pl, Forbes, a także mediów branżowych i regionalnych oraz na stronach administracji centralnej.

Opis osiągniętych i spodziewanych rezultatów promocyjnych.

II Kongres Made in Poland, który odbył się w dniach 1-2 lipca 2021 roku w Berlinie spełnił wszystkie postulaty, które założyła Polska Agencja Przedsiębiorczości – organizator wydarzenia. Kongres ze względu na hybrydowy charakter dotarł do 30 000 uczestników, reprezentujących zarówno podmioty krajowe jaki i zagraniczne. W tym roku w kongresie wzięło udział blisko 25 podmiotów reprezentujących media telewizyjne, internetowe, radiowe czy prasowe. Podczas paneli dyskusyjnych prelegenci i uczestnicy mieli okazję do dyskusji na tematy związane z rozwojem polskiej gospodarki, importem oraz eksportem, programami rządowymi, funduszami unijnymi, innowacjami czy ekologicznymi rozwiązaniami. Z uwagi na udział przedstawicieli wielu branż udało nam się połączyć przedsiębiorców, którzy wspólnie będą realizować nowe inwestycje w kraju jak i zagranicą.

Z kontaktów mogły również skorzystać jednostki samorządowe, które nawiązały kontakt z inwestorami. Sektor nauki zaprezentował badania, technologię oraz dobre praktyki komercjalizacji. Dlatego też Polska Agencja Przedsiębiorczości zdecydowała o tym, że będzie kontynuować pracę nad wzmocnieniem i promocją polskiej marki podczas kolejnej, III edycji Kongresu Made in Poland w Berlinie.

