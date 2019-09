Małgorzata Kidawa-Błońska kandydatką na premiera. Jej rodzina miała duży wpływ na Polskę

Pradziadkowie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej decydowali o losach przedwojennej Polski – Stanisław Wojciechowski był prezydentem II RP od 1922 roku aż do zamachu majowego w 1926 roku, a Władysław Grabski pełnił dwukrotnie rolę premiera w latach 20. XX w. Zasłynął głównie reformą walutową ze stycznia 1924 roku. Wprowadziła ona złotego, z którego korzystamy do dziś.

Pradziadkowie tworzyli II RP

Kidawa-Błońska nie poznała własnych pradziadków, bo Grabski zmarł jeszcze w 1938 roku, a Wojciechowski w 1953 roku, cztery lata przed jej urodzeniem. W wywiadzie opowiedziała, że były prezydent czuł żal do własnego państwa. Nie mógł pogodzić się zarówno z zamachem majowym Józefa Piłsudskiego, ani z próbą wymazania go z kart historii przez władze komunistyczne.

Była marszałek Sejmu przytoczyła jeszcze jedną dramatyczną historię z życia pradziadka. W trakcie okupacji Polski przez III Rzeszę do byłego prezydenta przybyli niemieccy funkcjonariusze z żądaniem, aby podpisał się pod dokumentem nieuznającym legalności rządu na emigracji. Wojciechowski odmówił, a Niemcy w odpowiedzi przysłali mu urnę z prochami jego syna Edmunda – przedwojennego prawnika. Polityk obwiniał się za jego śmierć do końca życia.

Według słów Kidawy-Błońskiej jej drugiego pradziadka (Grabskiego) zniszczyła opinia publiczna. – Krytykowali? Po prostu wylewano na niego wiadra pomyj, choć dziś uważa się go za wybitną postać. On te ataki bardzo przeżywał, rozchorował się. "Musiał odejść", trochę jak Balcerowicz, ale nie pozwolił zmarnować tego, co stworzył. (…) Dosyć wcześnie zmarł. Kiedy umierał, mówił o Polsce – wspominała w cytowanym wywiadzie.

Dwór w Gołąbkach

Rodzina Kidawy-Błońskiej należała do inteligencji, która to nie w smak była powojennej władzy. Jej dziadek nie mógł przez pewien czas publikować swoich dzieł, gdyż był na liście cenzury. Poszło o wiersz o Konstantym Ildefonsie-Gałczyńskim. – W ZLP (Związek Literatów Polskich) już dawno chciano się z nim rozprawić, szukano pretekstu i w końcu znaleziono. Wytoczono mu proces koleżeński. Dziadek bardzo to przeżył, odnowiła się przebyta w młodości gruźlica i nigdy już potem nie wrócił do pełnego zdrowia. Zmarł zdecydowanie za wcześnie – opowiedziała polityk Platformy Obywatelskiej.